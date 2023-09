Aracely Arámbula estalla con Luis Miguel por no ver a sus hijos

Aracely furiosa con Luis Miguel

Desmiente restricción de visitas

Expone tema de manutención hijos

La famosa actriz, Aracely Arámbula se tomó el tiempo de hablar con la prensa mexicana en la alfombra roja de la obra de teatro, Vaselina.

Fue en el evento, donde la mexicana aprovechó para estallar en contra del padre de sus hijos, Luis Miguel.

La famosa aprovechó la presencia de los micrófonos para hacer aclaraciones sobre información que salió respecto a la relación del cantante con sus hijos.

Habló sobre la convivencia de Luis Miguel con sus hijos, así como del tema de la manutención que salió a la luz hace unos meses.

Aracely Arámbula sobre Luis Miguel

Aracely Arámbula dijo a los medios que el comunicado que apareció en España, donde decía que ella no le permitía ver a sus hijos era una mentira.

«Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver. Para empezar ahorita no me interesa verle la cara porque me cae muy mal», dijo la actriz.

«Decían: ‘Tiene que estar ella presente’, pues era cuando tenían cuatro y seis (años) pero ahorita ya tienen 16 y 14, ya están más altos que él», expresó.

«Así es que ojalá que si él tiene esa consciencia de verlos, los tiene que buscar, no esperar a que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos», añadió.