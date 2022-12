Aracely Arámbula se viste de luto

La actriz mexicana sufre terrible pérdida

“Mi corazón triste por la noticia”

Han sido días difíciles para la reconocidas actriz mexicana Aracely Arámbula, quien en estos momento se ha vestido nuevamente de luto por el sensible fallecimiento de un ser querido. Cabe recordar que este año también sufrió la muerte de su padre, quien falleció por causas de COVID.

Incluso, tras la muerte de su padre, comenzó a circular un rumor sobre que ella se encontraba contagiada de este virus que paralizó a todo el mundo. La Chule, rompió el silencio sobre lo sucedido y reveló a través de un video que ella no tenía el coronavirus.

“Hola familia, solo para decirles que estoy bien, no tengo Covid, estoy muy bien de salud. Estoy en un lugar muy especial para mí, estoy pasando por un momento importante, les agradezco su cariño y su preocupación. No estoy preparada para esto pero, quería que me vieran conmigo”. Dijo Arámbula por medio de un live.

Ahora, la ex pareja de Luis Miguel, ha sufrido la pérdida de un ser querido, fue a través de su cuenta de Instagram donde la protagonista de la novela “La Madrastra” reveló que su amiga había fallecido. La mujer fue identificada como Teresa Herrero, y La Chule no mencionó las causas de su muerte.