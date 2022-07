Aracely Arámbula rompe el silencio tras la muerte de su papá (VIDEO)

“Hola familia, solo para decirles que estoy bien, no tengo Covid, estoy muy bien de salud. Estoy en un lugar muy especial para mí, estoy pasando por un momento importante, les agradezco su cariño y su preocupación. No estoy preparada para esto pero, quería que me vieran conmigo”. Dijo Arámbula por medio de un live. Archivado como: Aracely Arámbula muerte papá

Aracely Arámbula muerte papá: Se sincera y cuenta cómo se ha estado sintiendo

La actriz especificó claramente que no está lista para hablar sobre lo sucedido con su papá, pues es algo muy reciente que le sigue afectando. “Quiero tomarlo con todo el respeto del mundo, porque la prensa dice cosas, estoy bien, tratando de ser fuerte, gracias por todo su cariño. Estamos celebrando la vida”. Aracely Arámbula además, confesó que no tiene ganas de grabar la novela, sin embargo quiere seguir cumpliendo con sus obligaciones.

“No tengo ganas de grabarla, pero lo voy a hacer, por él, por todo el amor y todo el cariño, me quise arreglar para que me vieran bien y me sintiera bien”. Confesó la chihuahuense además, que no tiene Covid como los medios lo dieron a conocer. “No tengo Covid como los medios dijeron, estoy muy sana, estoy en un lugar muy especial para mí, porque siempre estaba aquí con mi papá. Esto pasó hace varios días, el 15 de julio, aquí lo tengo en mi corazón y mi alma”. Contó Aracely agradeciéndole a su público en el video compartido por Despierta América. Archivado como: Aracely Arámbula muerte papá