Así dio a conocer la noticia de la muerte de su padre

La actriz mexicana estuvo de luto en el mes de julio tras la muerte de su papá, y Aracely se pronunció unos días después ante lo acontecido, sin embargo, no habló específicamente de lo sucedido debido a que le costaba hablar del tema, pero informó que se encontraba bien:

“Quiero tomarlo con todo el respeto del mundo, porque la prensa dice cosas, estoy bien, tratando de ser fuerte, gracias por todo su cariño. Estamos celebrando la vida”. En ese entonces, la chihuahuense afirmó que no tenía ganas de grabar la novela, sin embargo lo haría: “No tengo ganas de grabarla, pero lo voy a hacer, por él, por todo el amor y todo el cariño, me quise arreglar para que me vieran bien y me sintiera bien”, dijo. Archivado como: Aracely Arámbula recuerda a su padre