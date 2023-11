Aracely Arámbula rompe el silencio sobre demanda hacia Luis Miguel

Respecto al dinero para la manutención de sus hijos, Arámbula explicó que si bien se realizó un depósito en septiembre, no fue notificada al respecto.

Señalan que el pasado 15 de noviembre, Luis Miguel no se presentó ante las autoridades, justificando su ausencia debido a asuntos laborales.

«Eso se ha dicho por la parte contraria, en ningún momento se le ha negado las puertas. No ha habido ninguna negativa», declaró.

«Porque durante el otro tiempo no aparece nadie», sentenció sobre la situación que vive con el cantante padre de sus hijos.

Revela condiciones impuestas

La actriz expresó su hartazgo por mantenerse en silencio ante el asunto y reveló las condiciones bajo las cuales se le había pedido no hablar públicamente.

«Yo no podía hablar con ningún medio y yo soy una persona libre de expresar lo que yo quiera hablar», dijo sobre las condiciones que le pedía el equipo de Luis Miguel.

«No puedo ser una madre irresponsable, mis hijos ya cuentan con una irresponsabilidad, no puedo ser una madre irresponsable de no ejercer el derecho», detalló.

«El dinero no es para mi, con todo y que con estos 48 meses que ellos deben, sería un abono hacia mi por todo lo que he gastado y aún así, no, esto va a ser un fideicomiso, para los estudios de mis hijos», sentenció.