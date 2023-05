Durante un evento en un teatro de Chihuahua, los ánimos se desbordaron luego que le preguntaran a la actriz mexicana Aracely Arámbula, si era posible salir de un gran amor, a lo que ella ni tarda ni perezosa se fue a la yugular de su expareja, que, aunque no dijo su nombre, todo mundo entendió que se trataba del cantante mexicano Luis Miguel y le dijo hasta de lo que no.

TODAS FELICES

Las mujeres continuaron felices ante la respuesta de la actriz mexicana al decirle Cucaracho Rey a su expareja: “Con rima”, “necesitamos hacer esto”, “necesita patentar su frase”, “ahí te hablan Luis Miguel”, “es mi motivación”, “se pasaron, genial”, “se escucha alguien decir oh no oh no, yo diría del rey Luismi no vas a hablar”.

Otras comentaron: “Sin decir nombre se sabe. De pronto flash”, “cuánto dolor”, “jajajajajaja amé su respuesta, pero amo más al Rey Cucaracho”, “bien dicho”, “y uno sufriendo por el Brayan”, “apoyando como mujer que se puede salir de todo”, “no salió la sacaron”. Archivado como: Aracely Arámbula Luis Miguel