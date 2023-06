Los comentarios a su favor no se hicieron esperar porque con poco tiempo de publicación superó las 1,000 opiniones en la red social de la camarita. Además, algunos destacaron lo bien que conserva su cuerpo teniendo 48 años y dos hijos. ARCHIVADO COMO: Aracely Arámbula sin ropa

Aracely Arámbula sin ropa: «Una figura esbelta»

«¡ Diosa ! Musa del Olimpo», «Aracely se puso de primera en la fila y a mí no me tocó nada», «LA CINTURA», «No bueno ya me dieron ganas de volver al gym», «Esa figura escultural! Tallada por el mismo Dios», «Que cuerpazo por favoooor».

Son algunos de los comentarios que le han dejado a la actriz de telenovelas respecto a los que se refieren a su espectacular figura de la que tanto presume. Y es que se ha convertido en la envidia de todas las mujeres.