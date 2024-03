Aracely Arámbula aparece destrozada tras la muerte de su madre

A punto de derramar lágrimas, recuerda el último deseo de «Coquito»: que no llore.

«Gracias por todos sus mensajes bellos, no he podido postearles nada ni subir nada porque la verdad es que duele mucho el corazón todavía», dijo la actriz.

«Me llegó un regalo tan bonito y sensible con unas fotos hermosísimas de mis papitos hermosos, y otra también con mis chicos», dijo.

«No tengo ganas de festejar mi Arafamilia bella, pero bueno, mi Coquito me dice que siempre hay que celebrar la vida». expresó Aracely.

Aracely revela con afecto la situación: “Tengo una niña que me acompaña, una muchachita que viene muy nerviosa porque va a hacer su casting, que se va a dar un beso”.

¿Qué hará para su cumpleaños?

Finalmente, Arámbula reveló algunos de sus planes para celebrar sus 49 años de vida.

«Va a ser el día de mi santo, entonces hoy me llegaron las flores por el día de mi santo, que me va a cantar mi María Victoria, la canción que me cantó una vez», presumió.

«Ahora que la vimos le cantamos la suya, me va a cantar la misa para mi cumpleaños, y además vamos a ir a misa a darle gracias a Dios», detalló.

Periodistas investigan la causa de la muerte de Socorro Jacques, sugiriendo un posible infarto fulminante.