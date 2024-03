Getting your Trinity Audio player ready...

El triste caso del inmigrante Aquiles Fuentes

Pide ser deportado

Su salud se encuentra atravesando un difícil momento El miedo de miles de inmigrantes de ser regresados a su país de origen tras tocar suelo americano se convirtió en el más ferviente deseo de uno en Houston, Texas. “Quiero regresar a mi país. Yo no puedo mantenerme aquí”, dice Aquiles Fuentes, un inmigrante venezolano quien cruzó la frontera entre México y Estados Unidos en 2021. Él venía con el sueño de trabajar para lograr un mejor futuro para su familia en Venezuela. Pero antes de que sigas leyendo, te invitamos a escuchar el podcast ‘Tu Mundo Hoy’ haciendo clic AQUÍ. HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA ESCUCHAR EL PODCAST “Fue algo que deseaba mucho. Darle algo mejor a mi hija”, recuerda el inmigrante, quien nunca imaginó el duro giro que le daría el destino el 26 de septiembre de 2023. Por el que terminaría suplicando regresar a su tierra luego de ver a la muerte de cerca en suelo americano. “Me dio un derrame. Yo estaba solo, si no es por un niño que me encuentra quizás no estaría aquí”, explica a MundoNow el venezolano. Hace cinco meses de que el Accidente Cerebrovascular (ACV) le cambiara la vida y lo dejaran con secuelas que aún no saben si serán permanentes.

El caso de Aquiles Fuentes Aquiles llegó solo hace más de tres años a suelo americano, no tiene familiares en este país. Su meta era trabajar y lo hizo hasta el año pasado cuando su salud y su condición física decayó inesperadamente. Hasta ahora, los médicos desconocen las causas que le provocaron la enfermedad cerebral. Aquiles explica que no tiene antecedentes familiares, él es un hombre con apenas 34 años de edad y siempre ha sido saludable. En Venezuela trabajaba como entrenador físico y pertenecía a organizaciones de fisicoculturismo.

Comenzó a fallarle su salud «Siempre estuve en la línea del ejercicio, porque de eso era lo que yo vivía en mi país», explica Aquiles. Una posible razón de tan repentina enfermedad, la adjudicó una de sus médicos tratantes a una presunta secuela del Covid-19, comenta el inmigrante. Lo único cierto para él son las secuelas que quedaron en su cuerpo. «Todo el hemisferio cerebral izquierdo no funciona normal. Ahora sufro de ataques epilépticos, de convulsión, tengo asfixias y me cuesta expresarme (…) Al principio estaba derretido, no podía caminar, no podía hablar», dijo.

El inmigrante quiere ser deportado El hispano está agradecido con la atención brindada, pero cree que necesita de su familia para poder recuperarse. Ese pensamiento lo ha llevado a solicitar al gobierno federal que le devuelva sus documentos para poder regresar a Venezuela. «Me quitaron el pasaporte nuevo», dice. Por lo que ahora tramita ante las instancias correspondientes su devolución. Además de su enfermedad para Fuentes existen varios razones para querer irse. «El principal motivo es que yo vine a este país solo, yo no tengo familia aquí. El segundo es que el sistema me está expulsando», precisó.

Abren cuenta de GoFundMe Estos últimos meses han sido duros financieramente para el hispano. Su amiga, Lizbeth Matos, tuvo que darle hospedaje y comida, mientras a resuelve su situación. También le abrió una cuenta en Gofundme para que continúe su tratamiento médico y tenga ahorros para volver a su casa. «Esta no era la forma en la que yo quería llamar la atención en este país, pero lamentablemente, son cosas que escapan de mis manos, la salud», se lamenta el inmigrante. «En Venezuela me espera mi hija, yo me vine para darle un mejor futuro. Ella fue mi motivación para llegar aquí. Yo siento que eso es lo que me va a ayudar es a sanar, reconectar», puntualiza Aquiles.