Estudiante muerto y dos heridos en apuñalamiento frente a la escuela secundaria

Un estudiante perdió la vida y otros dos resultaron heridos en un ataque a puñaladas ocurrido el miércoles frente a la escuela secundaria Santa Ana, en Santa Ana, California.

El incidente, que se produjo a las 15:25 hora local, dejó a la comunidad escolar devastada y conmocionada.

El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana expresó su pesar a través de un comunicado en Facebook.

“Nuestros pensamientos están con la familia del estudiante que falleció y con todos aquellos afectados por este acto de violencia sin sentido”, afirmó la institución educativa.

Mass stabbing at Santa Ana high school in California.

1 student killed

2 others injured

2 suspects at large believed to be other high school students. pic.twitter.com/SLEHkgBK2A

— Kevin Dalton (@TheKevinDalton) May 8, 2025