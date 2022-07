Las autoridades confirmaron que al menos cinco personas resultaron heridas en un apuñalamiento en el metro.

El crimen se registró en una estación del metro de Chicago.

Los oficiales se apresuraron al sitio y acordonaron la zona, mientras trasladaban a las víctimas al hospital.

Pánico por apuñalamiento en estación del metro. Al menos cinco personas han resultado heridas tras ser apuñaladas mientras se encontraban en un tren de la línea roja de la CTA (Autoridad de Tránsito de Chicago) en la ciudad de Chicago, Illinois, según indicaron informes citados por el periódico The Sun en la mañana del viernes 22 de julio.

La policía acudió este viernes a la estación de North Clybourn, en Old Town, tras obtener reportes del incidente ocurrido en un tren que se desplaza en dirección sur. Funcionarios del Departamento de Bomberos de Chicago dijeron a CBS Chicago que cuatro de las cinco personas atacadas se encuentran en condiciones críticas.

Confirman apuñalamiento masivo en estación del metro

Las víctimas aún no han sido identificadas. Una persona está detenida y está siendo interrogada, acotó la policía. Una reportera de Fox32 indicó en Twitter que varias personas fueron atacadas por el apuñalamiento y compartió una fotografía de la estación de metro acordonada.

Al menos hasta que The Sun actualizó el reporte a las 8.00 de la mañana del viernes, los trenes no se detenían en la referida estación, ya que había sido cerrada por las autoridades policiales mientras ejecutaban las investigaciones correspondientes. No se ofrecieron mayores detalles del suceso.