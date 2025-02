Joven apuñalado durante protesta en Los Ángeles por políticas migratorias

Un adolescente resultó gravemente herido tras ser apuñalado en medio de una protesta contra las políticas de inmigración de la Casa Blanca en el centro de Los Ángeles.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en Grand Park, cerca del Ayuntamiento de la ciudad.

De acuerdo con la información disponible, el apuñalamiento se registró en la cuadra 200 de North Spring Street, donde una multitud de manifestantes.

En su mayoría estudiantes de secundaria, se había congregado para expresar su rechazo a las deportaciones masivas impulsadas por la administración Trump.

