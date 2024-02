Legisladores de Florida aprueban prohibición de redes sociales para menores de 16 años

La cual ya fue aprobada por la Cámara con una votación de 108 a 7 y por el Senado con un margen de 23 a 14, según informó The Associated Press.

La información se ha dado a conocer este jueves 22 de febrero a través del portal de la agencia de noticias de The Associated Press.

Aunque otros estados han considerado legislación similar, la mayoría no ha propuesto una prohibición total como la de Florida.

Falta la firma de DeSantis

No obstante, DeSantis subrayó la importancia de que los padres jueguen un papel activo en el seguimiento del uso de las redes sociales en los jóvenes.

The Associated Press señala que aunque espera que la legislación responda a las preocupaciones de los padres, aún no ha confirmado su aprobación.

El presidente de la Cámara, Paul Renner, confía en que el proyecto final aborda las preocupaciones del gobernador, particularmente en lo que respecta al anonimato del usuario.

Sin embargo, algunos padres tienen sentimientos encontrados, como Angela Perry, quien cuestiona la intromisión en los derechos de los padres.