Aprueban cheque EXTRA de $ 200 dólares para las personas mayores

“Cuando analizamos el costo de todo lo demás que sube, no hay mucha flexibilidad, incluso si les dan un pequeño empujón en la Seguridad Social”, comentó Chase sobre la apretada situación económica que viven cientos de adultos mayores desde la llegada de la pandemia.

¿Vendrán más cheques?

Ahora que la ayuda ha sido aprobada para las personas mayores, muchos han quedado con un sinsabor porque saben que todavía hay muchas familias en la entidad luchando con su situación económica. Es por eso que el legislador demócrata Bill Kinne dijo que espera que el programa se pueda expandir para incluir también a familias de bajos ingresos.

“Todos han sufrido financieramente durante esta pandemia de una forma u otra, y sería bueno dárselo a todos”, comentó Chase, quien agregó que todavía no han olvidado a los muchos otros que necesitan la ayuda. “No es que no sea posible, pero logísticamente, no lo hemos resuelto”, agregó.