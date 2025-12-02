Aprobación de Trump se hunde y marca su peor nivel del segundo mandato
Publicado el 12/01/2025 a las 19:29
- Aprobación de Trump cae
- Gallup registra mínimo histórico
- Republicanos reducen apoyo
Segun informa USATODAY, El presidente Donald Trump enfrenta una caída significativa en su índice de aprobación, alcanzando su nivel más bajo del segundo mandato según los datos más recientes de Gallup.
La encuesta realizada entre el 3 y 25 de noviembre mostró que solo el 36% de los estadounidenses aprueba su desempeño, lejos del 41% registrado un mes antes.
La cifra se aproxima al 34% que marcó en 2021 tras los disturbios del Capitolio, considerado el punto más bajo de toda su trayectoria pública.
El registro confirma un deterioro constante en la imagen presidencial durante las últimas semanas.
Desgaste político entre republicanos e independientes
Too bad so sad
“Trump’s approval rating hits second-term low as Republican support dips”#Loser #lameduck #dementiahttps://t.co/sIYJvMSBOJ
— Erik Halvorsen (@erikhalvorsen18) December 1, 2025
El descenso en la aprobación fue consistente entre republicanos, independientes y demócratas, marcando una tendencia generalizada de pérdida de respaldo.
Entre los republicanos, la aprobación cayó al 84%, desde un 91% anterior, representando su punto más bajo en el actual mandato presidencial.
Los independientes redujeron su apoyo del 33% al 25%, movimiento que suele influir directamente en escenarios electorales nacionales.
Los demócratas otorgaron apenas un 3% de respaldo, ratificando la polarización en torno a la figura presidencial.
Aprobación de Trump cae tras nuevas controversias
El índice de desaprobación alcanzó el 60%, seis puntos por encima del mes anterior, reflejando un aumento claro en la insatisfacción ciudadana.
RealClearPolitics registró un mínimo del 42.3% en noviembre, coincidiendo con el fin del cierre gubernamental de 43 días y nuevas polémicas políticas.
La controversia relacionada con correos vinculados al caso Epstein añadió presión mediática y política durante el mismo periodo.
Los datos muestran que, pese a la estabilidad previa, la percepción pública experimentó un giro abrupto durante noviembre.
Impacto internacional y tensiones internas en EE.UU.
Preocupaciones por el aumento del costo de vida han influido de forma negativa en la evaluación del desempeño presidencial.
La administración Trump mantiene el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades del país en medio de un clima social tenso.
En el ámbito internacional, el gobierno impulsa una estrategia militar reforzada contra el narcotráfico venezolano, generando debate entre legisladores.
De manera paralela, busca presionar a Ucrania para alcanzar un acuerdo de paz, postura que ha polarizado la discusión pública.
Evaluaciones negativas en economía y política exterior
Los índices de aprobación sobre la gestión del presupuesto federal cayeron 12 puntos desde marzo, según los resultados de Gallup.
La evaluación pública del manejo de la situación en Ucrania también disminuyó, mostrando una caída de 10 puntos en el mismo periodo.
La política migratoria del gobierno perdió nueve puntos, mientras que la gestión económica retrocedió seis puntos desde febrero.
Incluso temas como la situación en Oriente Medio reflejaron descensos significativos en la evaluación ciudadana.