Aprobación de Trump se hunde y marca su peor nivel del segundo mandato

Aprobación de Trump cae

Gallup registra mínimo histórico

Republicanos reducen apoyo

Segun informa USATODAY, El presidente Donald Trump enfrenta una caída significativa en su índice de aprobación, alcanzando su nivel más bajo del segundo mandato según los datos más recientes de Gallup.

La encuesta realizada entre el 3 y 25 de noviembre mostró que solo el 36% de los estadounidenses aprueba su desempeño, lejos del 41% registrado un mes antes.

La cifra se aproxima al 34% que marcó en 2021 tras los disturbios del Capitolio, considerado el punto más bajo de toda su trayectoria pública.

El registro confirma un deterioro constante en la imagen presidencial durante las últimas semanas.

Desgaste político entre republicanos e independientes



El descenso en la aprobación fue consistente entre republicanos, independientes y demócratas, marcando una tendencia generalizada de pérdida de respaldo.

Entre los republicanos, la aprobación cayó al 84%, desde un 91% anterior, representando su punto más bajo en el actual mandato presidencial.

Los independientes redujeron su apoyo del 33% al 25%, movimiento que suele influir directamente en escenarios electorales nacionales.

Los demócratas otorgaron apenas un 3% de respaldo, ratificando la polarización en torno a la figura presidencial.