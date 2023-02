¡Humillante! El apodo con el que Shakira se refiere a Clara Chía (FOTOS)

La condición que la novia de Piqué le habría puesto

Según dijo el periodista Roberto Antolín, tras darse a conocer públicamente la noticia de la infidelidad de Piqué a Shakira, la joven de 22 años le habría puesto sus condiciones al futbolista. “Cuando empieza la relación con Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice: ‘Yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira'”, aseguró el periodista.

Fue así como el exfutbolista le habría dicho a su ex que anunciara públicamente el hecho de que ya no estaban juntos. “Entonces Piqué presiona a la artista con: ‘Oye, o sacas el comunicado diciendo que tú y yo no estamos juntos o si no lo voy a hacer yo y te voy a dejar a ti peor'”, dijo el periodista Roberto Antolín a Radio Mitre. Archivado como: El apodo con el que Shakira se refiere a Clara Chía