Aunque con intenciones de calmar el acalorado momento la Barby negó haber pronunciado palabra sobre lo anterior, aquí comenzaba la discusión. Wendy no dudó en afirmar que así había sido y que incluso le había señalado que «no se me hace tan buena onda que digan que eres de tan bajo mundo».

Apio Quijano Wendy Guevara: ¿Cómo terminó todo?

Por su parte, el intérprete de «La calle de las sirenas» aprovechó para intervenir y reiterarle su cariño a Wendy al asegurar que jamás diría algo así, pero al apuntarla con el dedo, la influencer saltó en su propia defensa. «No me apuntes, te estoy diciendo lo que me dijo y si no me quieres creer me vale pura v*rga. Como tú quieras», le reclamó con una sonrisa en el rostro.

Una vez que la fiesta concluyó y mientras los participantes se alistaban para dormir se reunieron en el baño, donde Apio Quijano rompió en llanto tras los gritos y reclamos de Wendy Guevara. VER VIDEO DE LA PELEA ENTRE WENDY Y APIO AQUÍ.