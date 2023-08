Pero parece que no era de esa forma o nunca tuvieron buena comunicación.

“No, esperate. Me refería del cielo, del cielo. ¿Por qué quedó uno solo contra cinco?», contestó Mauricio.

“Ya estaba hablando y me interrumpiste para una tontería, ¿es en serio?, dijo el cantante mexicano.

El integrante de Kabah se molestó con Mauricio tras la interrupción y no se quedó callado.

Apio Quijano Mauricio Garza: Comienza la pelea

Pero, las cosas no se quedaron ahí, pues Quijano se incomodó y mostró la intención de irse del estudio.

“Ay, Mauricio ya, ¿para eso me invitaron aquí?”, dijo el interprete de «La Calle de la Sirenas».

Por supuesto, Garza le contestó, y le dijo que si no estaba a gusto se podía ir.

“Si te quieres ir te puedes ir. A mí no me van a andar amenazando, la verdad”, pero no acabó ahí.