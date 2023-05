Aparece video inimaginable desde ‘el más allá’ del Pirata de Culiacán

«Cuando era un morrillo, mi madre me abandonó y me dejó con mi abuela, pero pues hay que darle para adelante. Mi jefa nunca me dijo quien era mi padre, nunca lo conocí, pero yo siempre tenía buena actitud. Más que nada era para darle adelante a mi familia», se escucha en el video.

El terrible final que tuvo

Juan Luis Rosales fue asesinado de 12 tiros, y muchos piensan que fue a manos del narcotráfico, pues esto sucedió luego de que diera unas declaraciones hacia el famoso ‘Mencho’, quien es uno de los narcos más conocidos en México y Latinoamérica. «Era un niño con la afición a la narco cultura, estuve con otros influencers que aprovecharon el daño que me hacia a la salud para el beneficio de ellos».

«Estuve en varios escándalos y tuve problemas con la policía. Otro día, me estaban grabando como cualquier otro y me preguntan sobre un hombre muy poderoso en el narco, y a mí se me ocurrió decir que me pelaba la v… eso provocó el enojo de esa persona y me dio quince tiros que me arrebataron la vida», dijo.