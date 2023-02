La cantante de 51 años de edad fue exhibida por el programa de Chisme No Like, el cual es conducido por Javier Ceriani y Elisa Berinstain. Se compartió un video en su cuenta de Youtube de su show en donde se puede ver a la mexicana practicando el deporte de cacería.

Sin embargo, a pesar de que la pareja no ha salido a hablar sobre estos rumores, todo parece indicar que son falsos, ya que en sus cuentas de redes sociales, se le ha visto juntos y muy enamorados. Pero, algo que no les pareció a los internauta fue que practican un deportes que no les agradó a sus fans.

¿Es peor que Lucero?

En los comentarios comenzaron a recordar la vez que la actriz y cantante Lucero también fue criticada por haber estado practicando este deporte. Fue en el año del 2014 cuando se generó un gran escándalo tras aparecer practicando cacería junto a su novio, Michel Kuri, sin embargo ella rompió el silencio sobre esta polémica, según el portal EOnline.

“Me molesta muchísimo y me parece increíble que hayan robado fotos de mi vida privada para ser publicadas. Lo que más me parece fuera de lugar es que mezclen fotos de diferentes momentos y actividades haciendo creer que todo sucedió en el mismo evento. Me interesa primordialmente y seré muy puntual al hacer saber que mis hijos no hacen uso, ni están involucrados con armas de fuego”, dijo Lucero hace algunos años atrás. Archivado como: Thalía practicando cacería