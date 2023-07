El hermano de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez sorprende con apariencia

Ricardo Álvarez, apareció en anuncio de taquería

«Sin duda hay mejores», destacaron los internautas

¡EL HERMANO DEL ‘CANELO’ SORPRENDE CON APARIENCIA! Ricardo Álvarez sorprendió con apariencia en nuevo video que compartieron haciendo promoción a la taquería que tiene y sorprende a todos con su increíble parecido a Saúl Álvarez, mejor conocido como ‘El Canelo’.

Ricardo Álvarez, quien fue boxeador profesional, hizo un importante cambio en su vida y con el apoyo de su familia emprendió un negocio de taquería, en su natal, Guadalajara, Jalisco. Ahora, junto con su famoso hermano, están pensando en llevar ese concepto a Estados Unidos, ya que «no hay buenos tacos».

Ricardo Álvarez, hermano de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, sorprendió en video para promocionar su taquería y las personas no dudaron en señalar el gran parecido que tiene con su famoso hermano. Pero no es la primera vez que esto sucede, puesto que en diversas fotografías que aparecen en redes sociales, los internautas no dudan en señalar que «son idénticos».

«Si el taquero ‘El Canelo’ lo dice, es neta», «Es el Canelo en versión Peso Pluma», «Canelo, ¿cómo estamos para la próxima pelea?», «El clon de tu hermano. ¡Saludos!», «El canelo taquero», «¡Tiene la misma cara!», señalaron algunos fans en el video que compartieron sobre la taquería «El Pastor del Rica», ubicada en Guadalajara.