La entrada del famoso profesor, de 25 años de edad, avivó los comentarios de un posible vínculo amoroso y es que desde que terminó su relación con Gerard Piqué, la cantante aseguró que se quiere enfocar en su carrera musical y poder volver a los escenarios, aunque la posibilidad de un romance no se descartó por completo.

Y es que los rumores de un posible romance, no han parado de surgir para la cantante colombiana. Desde que dio por finalizada su relación con Piqué, Shakira se encuentra disfrutando de su soltería y sobre todo, de sus hijos pequeños. Y lo demostró al haber celebrado una gran fiesta de cumpleaños e inclusive, salió a agradecer a sus fanáticos que estuvieran fuera de su casa para festejarla.

¿Impactó con obsequio?

De acuerdo con Infobae, el profesor de surf de Shakira supuestamente llegó a la fiesta con un gran regalo de cumpleaños para la cantante. Según se conoce, el interior del regalo podría ser una tabla de surf y otro objeto que no fue revelado. Claro, dicha versión no se confirmó y Gorka Ezkurdia no dio detalles al respecto.

Y es que con la llegada de Ezkurdia a la fiesta de Shakira, los rumores de un supuesto romance volvieron a avivarse, por lo que fue acosado por la prensa española y le preguntaron sobre su relación con ‘Shak‘, a lo que él decidió no responder e ignorar a los medios de comunicación, mientras esperaba en la puerta del hogar de la cantante.