"QUÉ BAJO CAYÓ". Adamari López se escapa con 'El Chapo' muy coqueta y la gente no puede creerlo: "Ahora la sacaron a la calle" (VIDEO)

Le dicen a Adamari López que ‘cayó muy bajo’

Los comentarios de la gente sentenciaron lo peor para la nueva etapa del show: “Yo antes veía el programa por la Chiquibaby y Adamari, pero ahora con el mundial me fui para Univisión y me encantan los programas que tienen ..y Francisca adorable .. lo siento pero no soporto la señora que hacía el programa de 12 corazones .. no me acuerdo ni del nombre ..en Telemundo ves un programa y ya los viste todos”.

Más personas comentaron: “Se encontró uno de su tamaño”, “Adamari es la peor presentadora la señora no es para conducir es malísima”, “De ahí saldrán enamorados”, “Ya harta esa mujer ahora se siente cantante”, “Qué cansancio”, “Ahora ya la sacaron a la calle, para que sepa lo que es bueno”, “Qué bajo cayó con estos invitados”, “No me gusta con las nuevas conductoras”, manifestaron más personas.