«Meijer, junto con su proveedor, Lamontagne Chocolate Corp., anuncia el retiro del mercado de Frederik’s Dark Chocolate Almonds y Meijer Express Go Cup Dark Chocolate Almonds, porque pueden contener leche no declarada», señaló la FDA en un reciente comunicado en el portal.

«Las personas que tienen alergia o sensibilidad severa a la leche corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos», reveló la FDA. Por el momento, las autoridades se encuentran haciendo el procedimiento adecuado para que las personas no consuman dicho producto.

Recall Frederiks Dark Chocolate: ¿Alguna problemática?

En el comunicado de prensa, señalaron que los códigos de los productos retirados son de la misma fecha. Al igual, declararon a la población que, por el momento, no se conoce alguna persona reportada como enferma por los hechos ocurridos y estarán en constante vigilancia de los cambios que puedan producirse. Archivado como: Recall Frederiks Dark Chocolate

«Todos los códigos de fecha de ambos productos están afectados. Hasta la fecha, Meijer no ha recibido quejas de clientes ni reclamaciones por enfermedades relacionadas con esta retirada. Los productos pueden contener un alergénico de la leche no declarado debido a un cambio en las especificaciones del producto por parte del proveedor, Lamontagne Chocolate Corp, que no se comunicó a Meijer», indicó la FDA.