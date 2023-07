«Betty Lou’s Inc., McMinnville, OR está retirando voluntariamente del mercado paquetes de 1.5oz (42 g) de Betty Lou’s Brand Paleo Java Nuts de Energy Balls con Cacao, Café y Semillas de Calabaza, BB 08MAY24 1283, debido a un alérgeno de ajonjolí no declarado», reveló la FDA, en un reciente comunicado de prensa.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), dio a conocer que la compañía Betty Lou’s informó de un recall voluntario debido a un poducto no declarado en las famosas energy balls. En las declaraciones de la empresa, detallaron que saldrá del mercado las Java Nuts de Energy Balls con Cacao, Café y Semillas de Calabaza debido al ajonjolí no declarado.

¿De dónde fue retirado?

En cuestión de las medidas de seguridad, informaron que las tiendas minoritas -como Walmart- estarán retirando el producto de sus estantes y serán enviados directamente a la empresa. Igualmente, señalaron que alrededor de 20 estados en el país se vieron afectados por el retiro de este snack.

«El producto retirado fue enviado a tiendas minoristas, empresas de distribución, o directamente a los consumidores en AL, AK, CA, CO, CT, FL, MI, MO, NH, NY, NC, OH, OK, OR, PA, SD, TN, TX, y WA.», indicó la empresa. «Los envases individuales de 1,5 oz están marcados con la fecha de caducidad y el número de lote en el interior o impresos en la parte posterior de la caja de presentación», señaló.