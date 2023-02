Rosalía también opta al gramófono que reconoce al mejor vídeo musical de formato largo por “Motomami (Tik Tok Live Performance)” en esta edición. No obstante, el éxito comercial de su disco “Motomami” hacía presagiar que en noviembre podía colarse en las nominaciones a álbum del año, una de las categorías principales, algo que no acabó ocurriendo para decepción de gran parte de la crítica y el público.

La artista catalana, que no asistió a la pregala de estos galardones, competía con “Tinta y Tiempo” de Jorge Drexler; “1940 Carmen”, Mon Laferte; “Alegoría”, de Gaby Moreno; y con “Los Años Salvajes”, obra de Fito Páez. No es el primer Grammy anglosajón para la cantante que también se adjudicó el premio en la misma categoría en 2020, un año en el que además fue nominada como mejor nueva artista.

Según reportes de Agencia EFE , Rosalía es una de las primeras que enorgullece el poder hispano después de coronarse esta noche. Sus millones de fanáticos no han dudado en ovacionar su talento y creatividad para crear música.

La película Encanto también ganó dos Grammy

Por otra parte, la película “Encanto” ganó dos Grammy en las categorías de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales y en la de mejor banda sonora para medios visuales durante la 65ª edición de estos premios que se están celebrando este domingo en Los Ángeles.

En el primer apartado, el filme ambientado en el folclore colombiano logró imponerse a las bandas sonoras de “Elvis”, “West Side Story”, “Stranger Things” y “Top Gun: Maverick”. En el segundo, “Encanto” hizo lo propio de la mano de Germaine Franco ante Michel Giacchino (“The Batman”), Hans Zimmer (“No Time to Die”), Jonny Greenwood (“The Power of the Dog”) y Nicholas Britell (“Succession: Season 3”).