Anuncian pagos de hasta $8,050 dólares para residentes de EEUU; vea si califica

Los demandantes alegaron que la clínica, especializada en cirugía dental pediátrica, no implementó medidas adecuadas de ciberseguridad para prevenir el ataque.

Dicho incidente, descubierto en diciembre de 2023, expuso información sensible de los pacientes.

Aunque no se ha revelado el monto total del acuerdo, se espera que cubra las compensaciones estipuladas y los servicios adicionales ofrecidos.

Los pacientes que buscaron tratamiento pero no fueron hospitalizados pueden reclamar hasta $20,000 bajo la categoría 2.

Quienes requirieron hospitalización son elegibles para pagos de hasta $40,000 en la categoría 3.

Finalmente, los afectados que necesitaron cirugía de extracción de vesícula biliar debido a la contaminación pueden recibir hasta $173,000 bajo la categoría 4.

Estos casos resaltan la importancia de implementar medidas de seguridad en sectores críticos como la salud y la alimentación.

Los acuerdos buscan no solo compensar a los afectados, sino también fomentar prácticas más estrictas para prevenir incidentes similares, apuntó ‘The US Sun‘.