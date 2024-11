Anuncian nuevos pagos con valor de hasta $1,500 dólares

Anuncian nuevos pagos en EEUU.

Descubra quiénes son elegibles.

Dan fecha para realizar solicitud.

Un nuevo alivio financiero llegará a miles de hogares en Estados Unidos el próximo mes, ya que se anunciaron pagos de hasta $1,500dólares.

Será con la finalidad de apoyar a inquilinos y propietarios con dificultades para afrontar los altos costos de vida.

Este programa anual es conocido como Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters (ANCHOR).

Está dirigido a residentes que cumplan ciertos requisitos de ingresos, con el objetivo de ayudarles a cubrir necesidades básicas de vivienda en medio de la inflación y los aumentos de costos.

Nuevos cheques por más de mil dólares en camino

En esta ocasión el alivio financiero va dirigido a quienes residen en el estado de Nueva Jersey, según lo señaló el medio de ‘The Sun’.

La División de Impuestos del Tesoro de Nueva Jersey ha emitido cartas a más de 1.5 millones de personas elegibles desde el 19 de agosto, notificándoles del programa.

El ANCHOR, que ya cumple su tercer año, está pensado para aliviar el bolsillo de aquellos que califican, incluyendo tanto a inquilinos como a propietarios de viviendas en todo el estado.

Para los residentes que no recibieron una carta, aún es posible solicitar el beneficio mediante un formulario en línea disponible en el sitio web de la División de Impuestos del Tesoro.