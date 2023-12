Walmart, Kroger, CVS y más tiendas anuncian sus horarios de Navidad

Sin embargo, es crucial tener en cuenta que no todas las tiendas estarán abiertas durante las festividades y los horarios que estarán manejando.

¿Qué horarios tendrán las tiendas de EEUU en Navidad?

Al ser una fecha esperada por las familias, diversas empresas dan el día a sus trabajadores y por ello, es necesario que conozca la lista de lugares que no estarán abiertos.

También debe tomar en cuenta que diversos puntos de compras como Walmart, Target, Costco o Kroger podrían cerrar sus puertas en ciertas ubicaciones.

De acuerdo con la agencia The Associated Press, Walmart cerrará sus puertas el día de Navidad y reanudará sus operaciones a las 6 a.m., del 26 de diciembre.

Mientras que la mayoría de las tiendas Target permanecerán cerradas en Navidad, volviendo a abrir a las 7 a.m., del 26 de diciembre.