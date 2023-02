De acuerdo con The Sun , Estados Unidos ha creado programas que ayudan a sus ciudadanos con la carga que la inflación atraviesa. Las personas se la han visto difícil más que nada en la compra de la despensa básica para el hogar, los residentes se han visto agradecidos.

Con la inflación en su nivel más alto en 40 años, los estadounidenses tienen dificultades para pagar varios gastos. Incluso grandes empresas como Walmart han tomado medidas extremas para cuidar a sus clientes y la inflación no les sea un problema en sus compras del hogar.

New Lenox, Illinois, ha estado ofreciendo a los residentes un reembolso a través de su Programa de Reembolso de Impuestos a la Propiedad. Estos pagos estarán listos a partir del 6 de marzo y sus afortunados dueños podrán disponer de ellos al momento de adquirirlos.

Anuncian cinco cheques dólares: ¿Cómo ser elegible para los pagos?

Los propietarios que residen en una casa unifamiliar, casa adosada, unidad de apartamento o unidad de condominio son elegibles para un reembolso. Este año se asignarán aproximadamente $2,1 millones para el programa de reembolso. ARCHIVADO DE: Anuncian cinco cheques dólares

Kimberly Auchstetter, directora financiera y tesorera de la aldea, le dijo a The US Sun que los pagos tienen un valor promedio de $350 en 2022. El reembolso no termina ahí, ya que la primera ronda de 5000 cheques de Maine se envió la última semana de enero.