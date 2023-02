Parece ser que la relación entre ‘La más viral’ y el cantante Anuel ‘AA’ no funcionó del todo bien, pues luego de que la cantante dominicana de 20 años estuviera en una relación con el intérprete de ‘Secreto’ por un tiempo, no logró durar el tiempo que duró con Karol G.

Anuel AA confiesa haberse separado de Yailin: Con éstas palabras el reggaetonero confirma sospechas

“Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad, ella es la madre de mi hija, ¿Entiendes lo que te digo? Mira no estoy con ella pero es la madre de mi hija. Esa muchachita trabaja, va a ser madre ahora, luchadora, sola desde pequeña, apóyenla”. “Ya no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija, ¿entiendes?”, menciona el cantante puertorriqueño.

Es de ésta manera que el intérprete de ‘La Llevo al Cielo’ confirma el hecho con sus propias palabras. Se desconoce el motivo por el cual la pareja se ha separado, sin embargo mucha gente asegura que al arista le habría llegado el ‘karma’ a su vida por la ‘traición’ que le hizo a Karol G. Archivado como: Anuel AA confiesa haberse separado de Yailin