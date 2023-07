Ahora, fue el programa popular ‘El Gordo y La Flaca’ quienes hablaron de toda la polémica entorno a Anuel y su ex esposa Yailin ‘La Más Viral’, sin embargo, el cantante se enteró de lo que Lili Estefan y Raúl de Molina comunicaron y al intérprete de ‘La Llevo al Cielo’ no pareció agradarle en lo absoluto.

Esta situación lo ha molestado bastante

El cantante, teniendo en cuenta que ahora mismo está en boca de todos, ha enfurecido bastante y ha arrematado en contra del popular programa ‘El Gordo y La Flaca’, el cual es conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina. Todo comenzó cuando una chica llamada Lili de Puerto Rico, reveló que presuntamente estuvo con Anuel cuando era ‘menor’.

Sin embargo, más tarde la joven aseguró que fue contactada por Tekashi 6ix9ine para que dijera eso, presuntamente: «Me contactó y me pagó para que dijera eso de Anuel AA. De cualquier cosa que me pase culpo a Tekashi, me está amenazando el mamabicho, pero hago esto público para que sepan a quién van a culpar si me pasa algo», prosiguió en redes, informó People en Español.