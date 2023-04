Antonio Zamudio habla en exclusiva para MundoNow

Rompe el silencio sobre el estreno de The Pope’s Exorcist (El Exorcista del Papa)

La nueva cinta se estrena este 14 de abril Antonio Zamudio El Exorcista del Papa. La nueva película de terror de Sony Pictures, The Pope’s Exorcist (El Exorcista del Papa) ya está por estrenarse en cines el viernes, 14 de abril. Inspirada en los archivos reales del padre Gabriele Amorth, exorcista en jefe del Vaticano (protagonizado por el ganador del Premio de la Academia, Russell Crowe). Esta nueva cinta cuenta la historia de Amorth mientras investiga la aterradora posesión de un niño y termina descubriendo una conspiración de siglos de antigüedad que el Vaticano ha tratado desesperadamente de mantener oculta. El director fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Antonio Zamudio da su opinión experta en exclusiva para MundoNOW. Antonio Zamudio El Exorcista del Papa: ¿Qué piensas tú de esta historia? El experto de más de 25 años en fenómenos paranormales, Antonio Zamudio, comparte sus conocimientos sobre la historia del padre Gabriele Amorth, la película de terror de Sony Pictures The Pope’s Exorcist y los mitos sobre el exorcismo. Amorth fue uno de los exorcistas más famosos del mundo, realizando más de 70,000 exorcismos a lo largo de su vida. “Gabriel Amorth es como bien lo dijiste, es el exorcista oficial del Vaticano. Ha habido otros exorcistas en otros tiempos, pero el más connotado es Gabriel. Porque retoma el ministerio del exorcismo y lo vuelve a resurgir de entre las cosas medio olvidadas en algún punto de la Iglesia. La labor importante de que tiene un exorcista es justamente que las almas no se pierdan”, menciona Antonio.

"Y cuando hablo de almas, hablo estrechamente no solamente del creyente, sino las almas de cualquier persona pudiese perderse por medio de una posesión. Entonces si esta película te está plasmando esa bitácora. Yo lo veo así como una bitácora, pero al final del día son relatos, guías, anécdotas y protocolos de investigación que realizaba Gabriel Amorth , porque no es solamente el eclesiástico, no solamente era un padre creyente, sino también era científico". "Entonces eso va como muy liado en el sentido de poder tener certidumbre, de que una persona pueda ser no sujeta a una enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, y se pueda confundir a una persona que realmente está siendo poseída. Entonces ahí entra la labor de Gabriele Amorth y en esta cinta lo vamos a ver. Uno de estos ejemplos es un exorcismo muy fuerte a un niño que desemboca en misteriosos lazos y secretos de la Iglesia".

¿Qué podrías decir al respecto sobre gente que no cree en posesiones demoniacas? "Por ejemplo, yo les pondría en la mesa muchos de los casos que nosotros hemos tenido en nuestras manos. No propiamente el poseso era creyente, por ejemplo. No, no era asiduo, tal vez a la Iglesia sí tenía padres católicos que estuviesen ligados con la Iglesia. Pero esto va más allá, esto tiene una profundidad un poco más interesante, con base a que una persona no precisamente tendría que tener una animadversión de la Iglesia o un apego de la misma". "Muchas veces los demonios buscan una fisura en tu psique. . Entonces hay veces que las personas con una decisión no se dan cuenta como. Pasa y ahí es donde entra la labor del exorcista. Yo como investigador de 27 años, con poco más de diez casos que hemos tenido en nuestras manos. Nosotros somos un intermediario, una intermediación entre el eclesiástico exorcista y nosotros como organismo. Muchas veces la gente nos busca en nosotros para disipar sus dudas o para saber si está siendo posesa".

¿Tú trabajo como un experto en los fenómenos paranormales es un tipo cazafantasmas? "Mira, en sí lo de Ghostbusters o Caza fantasmas deviene de la gran película de los 80, pero eso es como lo plasma el director en evidencia, es una ficción, pero su base si son tres científicos en primer plano, que son parapsicólogos, que son científicos físicos y otros expertos que se dedican a la investigación. El concepto de caza fantasmas no existe, no cazas un fantasma, el concepto investigación paranormal, incluso yo les diría, no es creencia". "Lo paranormal es algo más allá que no tiene una explicación científica. Y la labor de investigación, es eso, investigas, profundizas en un posible hecho para saber si hay una explicación científica o no la hay. Si no la hay, entonces remites una explicación paranormal".

