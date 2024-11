Hispano se electrocuta al poner las luces navideñas en su casa

El jueves 21 de noviembre, la tranquila ciudad de Escondido, en San Diego, se vio sacudida por una tragedia cuando un joven de 24 años perdió la vida tras ser electrocutado mientras colgaba luces navideñas cerca de una línea eléctrica de alto voltaje.

Antonio Pascual Mateo, un residente de la zona, estaba en el techo de su casa decorando para la temporada festiva cuando ocurrió el fatal accidente.

Según la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego, Mateo estaba trabajando cerca de una línea de alto voltaje cuando sufrió la descarga eléctrica.

«El fallecido arrojó las luces sobre el tendido eléctrico, lo que le provocó una descarga eléctrica. Se activó el 9-1-1. Los paramédicos llegaron al lugar y encontraron al fallecido colgado boca abajo de un árbol», indicó la Oficina del Médico Forense en un comunicado.

🚨PLEASE HANG THEM LIGHTS WITH CAUTION 🎄🎅⚠️ San Diego Man Electrocuted While Installing Christmas Lights

A tragic accident claimed the life of 24-year-old Antonio Pascual Mateo in Escondido, California, on Nov. 21. Mateo was electrocuted while installing Christmas lights near… pic.twitter.com/6jVjCTh4g1

