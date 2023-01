Ex de Shakira se hace presente nuevamente en su vida, te contamos su historia

Antonio de la Rúa ex de Shakira la apoya: Shakira se ha vuelto una de las personas más habladas de los últimos días, pues el estreno de su nueva canción con Bizarrap dio bastante de que hablar debido a las fuertes declaraciones que hace en ella, en donde despotricó de manera contundente ante su ex y la nueva pareja de Piqué.

Pese a que la cantante colombiana ha estado recibiendo bastante apoyo por parte de millones de personas, también ha sido duramente criticada y tachada de no querer ‘superar’ el pasado, sin embargo, ahora es su ex Antonio de la Rúa quien le demostró su apoyo con éste gesto. Cabe resaltar que ambos fueron pareja hace 12 años.

Ahora que Shakira está haciendo historia con su nuevo tema ‘BZRP Music session #53’, junto al productor y DJ argentino Bizarrap, la cantante ha roto récord en todas las plataformas digitales, y la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ ha recibido bastante apoyo en los últimos días.

Una persona demostró estar de lado de Shakira es su ex Antonio de la Rúa, en donde se hizo presente con un like en una publicación que tiene que ver con el nuevo tema musical de la artista. Según declararon a través del programa 'Socios del Espectáculo', el socialité y abogado habría retomado el contacto con la cantante.