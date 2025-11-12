Antonio Brown se declara inocente en Miami

El exjugador estrella de la NFL, Antonio Brown, se declaró inocente del cargo de intento de homicidio que enfrenta en Florida, tras un tiroteo ocurrido en mayo durante un evento de boxeo benéfico.

Su abogado, Mark Eiglarsh, confirmó que presentó una declaración escrita de inocencia en nombre del exreceptor All-Pro, quien comparecerá este miércoles ante un tribunal de Miami para una audiencia de fianza.

Traslado y acusación formal

Brown fue trasladado desde Nueva Jersey a Florida la mañana del martes, luego de renunciar a su extradición desde el condado de Essex, donde permanecía bajo custodia tras su arresto en Dubái.

Según los registros judiciales, el exjugador fue liberado temporalmente para enfrentar el proceso legal en Miami.

De acuerdo con la orden de arresto, Brown está acusado de arrebatar una pistola a un miembro del personal de seguridad y disparar dos veces contra Zul-Qarnain Kwame Nantambu, con quien había tenido una pelea a puñetazos minutos antes del tiroteo.

La víctima declaró a los investigadores que una bala le rozó el cuello, lo que llevó a las autoridades a emitir el cargo de intento de homicidio en segundo grado.

La versión de la defensa: “Fue legítima defensa”

El abogado Mark Eiglarsh insistió en que su cliente actuó en defensa propia durante el altercado ocurrido el 16 de mayo.

“Las acciones que se vio obligado a realizar fueron únicamente en legítima defensa contra el comportamiento violento de la presunta víctima.

Brown fue atacado esa noche y actuó dentro de su derecho legal a protegerse”, declaró Eiglarsh en un comunicado enviado por correo electrónico.

Según la defensa, el exreceptor se enfrentó a una situación violenta provocada por Nantambu y solo respondió para evitar un daño físico mayor.