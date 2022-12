Antonio Brown es arrestado en Tampa por agresión

No es la primera vez que Antonio Brown tiene problemas con la ley, ya que hace menos de dos meses fue arrestado por agredir a un chofer de mudanzas, donde tuvo que pagar 1.2 millones de dólares. El Wide receiver ha estado metido en grandes problemas.

Policía le da orden de protección

Si bien no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, reportes no oficiales apuntan a que se habría tratado de un incidente de violencia doméstica en contra de su ex-pareja, a quien, supuestamente, le arrojó un zapato en la cabeza mientras trataba de desalojarla. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Cabe mencionar que el deportista no cuenta con opción de fianza en la garantía. Además, las autoridades también presentaron una orden de protección de riesgo contra Brown para evitar que éste pueda poseer armas de fuego o municiones en caso de ser considerado una amenaza; sin embargo, una jueza negó dicha petición.