Antiguo Lobo: Un Homenaje a Jesús Oñate Sr. y su legado

Decidí honrar la memoria de mi padre con Antiguo Lobo

Hace algunos años, mi padre falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Desde entonces, su ausencia se ha sentido profundamente en nuestras vidas. Él era el pilar de nuestra familia, una persona que, a pesar de tener muy poco, logró hacer mucho y ayudar a muchas personas. Fue un ser humano excepcional. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta de que su nombre ya no se escuchaba con tanta frecuencia, lo cual me impactó profundamente.

Decidí honrar la memoria de mi padre y mantener viva su historia. Quería crear un lugar donde se hablara de él, donde su nombre resonara por siempre. Así nació la idea de «Antiguo Lobo». ¿Qué significa este nombre? En México, existe el dicho popular del «viejo lobo de mar». Un viejo lobo es alguien que ha acumulado sabiduría y experiencia a lo largo de la vida, no necesariamente a través de la educación formal, sino a través de los golpes y experiencias que la vida le ha brindado.