3 puntos para revisar antes de comprar una casa en 2022

“Según el mercado en el que esté comprando, es posible que los precios de las viviendas no se reduzcan tan rápido como aumentan las tasas de interés, dijo Farnoosh Torabi , experto en finanzas y editor general de CNET. “Eso puede significar que cuanto más espere para comprar este año, mayor será su pago mensual “.

En la actualidad, los compradores no solo se están encontrando con casas mucho más costosas, sino que las tasas hipotecarias continúan aumentando. De hecho, ya son dos puntos porcentuales más altas que hace un año y muchos expertos prevén que continuarán creciendo.

SEGUNDO: FINANZAS

Después de revisar los precios de las casas y las tasas de interés, los compradores deben revisar sus finanzas personales y responderse con honestidad si están preparados para asumir el compromiso económico de adquirir una vivienda sin que esto ponga en riesgo su seguridad financiera y laboral.

“Las encuestas han mostrado que los compradores no están preparados para el verdadero costo de ser propietario de una vivienda, comprando casas que no les gustan después de mudarse”, dijo Patrick Duffy, fundador y economista jefe de MetroIntelligence, a The Sun. También destacó que muchos compradores toman decisiones con prisa y que eso después les lleva al arrepentimiento.