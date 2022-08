¿Por qué continúa conectada al soporte vital?

En el comunicado de prensa que se presentó, el representante de la actriz aseguró que legalmente “ya está muerta”, debido a que los médicos declararon muerte cerebral. Pero, su corazón sigue latiendo y permanecen el soporte vital debido a que están esperando a confirmar si es apta para donación de órganos, lo cual podría llevar un tiempo en darse a conocer.

“Si bien Anne está legalmente muerta de acuerdo con la ley de California, su corazón aún late y no se le ha quitado el soporte vital para que One Legacy pueda ver si es compatible para la donación de órganos”, declaró el representante de Anne en el escrito que salió a la luz e informó Deadline. La familia de la actriz, un día antes, había declarado que no creían que sobreviviera.