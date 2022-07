Reporteros lo cuestionaron sobre lo que opinaba de la lamentable pérdida y la reacción que tuvo fue impresionante, entonces no tenía idea de lo que había sucedido y mostró lo que opinaba. El conductor iba en su automóvil, no podría creer lo que estaba escuchando. ARCHIVADO DE: Anna Ferro Ingrid Coronado

Toda esta polémica resurgió ahora que se informó la lamentable muerte de Fernando del Solar y ante esto, Anna Ferro defendió a la madre de los hijos de su esposo. A Ferro no le pareció que estuvieran hablando mal de la ex mujer de su esposo que acaba de fallecer horas antes.

Ana Ferro defiende a la ex de su marido

Anna Ferro señaló que los hijos de Fernando del Solar, a quienes procreó con Ingrid Coronado, no pudieron despedirse de él. Pero señaló que los menores ya acudieron a la funeraria: “Los niños ya vinieron a despedirse de su papá temprano para cerrar este ciclo con él”.

“Fluyamos en amor, si no es tu historia no la cuentes no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar y eso es de seres humanos, de humanidad”, dijo la viuda del conductor. VER CONFERENCIA DE PRENSA AQUÍ