Afortunadamente, este percance que se quedó sólo en un susto gracias a la rápida intervención de su entrenadora, la española Andrea Fuentes, que no dudó en lanzarse a la piscina para rescatar a su pupila junto con un auxiliar de emergencia de la competición.

Tras abandonar la piscina en camilla la nadadora se recuperó y se encuentra fuera de peligro, aunque como informó el equipo estadounidense será sometida a distintas pruebas en los próximos días para desvelar las causas del desvanecimiento. "Fue un gran susto. Salté a rescatarla porque los salvavidas no actuaron. Al principio, pensé lo peor porque no estaba respirando, pero ahora su estado de salud es estable", comentó en su momento Fuentes en diálogo con la agencia 'Associated Press'.

Tras abandonar la piscina en camilla la nadadora se recuperó y se encuentra fuera de peligro, aunque como informó el equipo estadounidense será sometida a distintas pruebas en los próximos días para desvelar las causas del desvanecimiento. No es la primera vez que le pasa esto a Anita Álvarez, ya que en el Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 vivió una situación similar con un desmayo en plena competencia.

“Vi que se quedaron embobados”

Andrea Fuentes, quien sacó del agua a Anita Álvarez, la nadadora desmayada durante una prueba del Mundial de Natación, declaró que tuvo que entrar a la alberca porque los rescatistas no reaccionaron ante la situación. He visto que los socorristas no se tiraban al agua. Estaban como paralizados. Yo les estaba gritando desde la otra punta ‘¡meteos al agua ya, por favor!’, según Agencia Reforma.

"Vi que se quedaron embobados y me tire directo hacia ella. Veía cómo se iba hundiendo e iba nadando lo más rápido que podía. He echado la apnea más rápida de mi vida", dijo Fuentes para El Larguero. Álvarez, del equipo de Estados Unidos, dio el susto de la jornada en el Campeonato, cuando al terminar su rutina libre en la Final de la prueba de Solo de natación artística se desmayó.