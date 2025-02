Aníbal Marrero recibe insultos por relación con Alejandra Espinoza.

Sin embargo, no solo Alejandra ha sido víctima de estos ataques.

«He tenido etapas donde me afectaban mucho los comentarios, lloraba, me deprimía y hasta contestaba, aunque luego borraba lo escrito», confesó la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina.

Le insultaron con su hijo presente



«Ya la gente me insulta en la calle», reveló Marrero. «Una vez estaba en el avión y una señora me miró y me dijo:

‘Te debería dar vergüenza, ¿en serio sentado en primera clase a costa del dinero de Alejandra?’. Tuvieron que intervenir trabajadores de American Airlines para detener la situación».

Otro incidente ocurrió mientras estaba de compras con su hijo Matteo. «Fui a pagar y una señora me dijo: ‘Estás pagando con la tarjeta de Ale, ¿verdad?'», contó Marrero. En esa ocasión, decidió responder. «Esa tarjeta ni a Ale se la dan, me la dan a mí», replicó.

El testimonio de Marrero ha generado debate sobre el impacto del escrutinio público en la vida personal de las figuras del entretenimiento y sus familias. Mientras tanto, tanto él como Espinoza continúan enfrentando los comentarios negativos con determinación y enfoque en su familia.

