Incluso hubo quienes lanzaron una serie de advertencias dirigidas a su esposa Angelique Boyer tras la polémica fotografía, pues la estrella de OnlyFans ha sido señalada como la culpable de que muchos matrimonios se separen, por lo que las alertas para ambos actores se encendieron de inmediato aunque no estén casados.

Después de que comenzara a circular la peculiar petición de Karely Ruiz sobre la actuación y además la polémica foto, uno de los reporteros del programa ‘Sale el Sol’ de Imagen Tv, logró entrevistar a la guapísima Angelique Boyer quién no dudó en reaccionar ante el escándalo que se ha creado entorno a su pareja y la influencer mexicana. Archivado como: Angelique Boyer Karely Ruiz.

Angelique Boyer reacciona a la foto del actor y Karely Ruiz

«Estábamos recogiendo maletas, yo la verdad no la reconocí Angie sí pero ya, solo nos tomamos una foto juntos», compartió Sebastián Rulli. Posteriormente se le cuestionó sí se ponía celosa por Karely Ruiz, por lo que respondió de manera breve y contundente: «Es que es irresistible las entiendo y los entiendo».

La famosa actriz de telenovelas como ‘Teresa’ y ‘Lo que la vida me robó’ dejó entre ver con sus declaraciones que no sería la primera vez en que mujeres famosas o no se acercan a Sebastián Rulli para tomar una fotografía e incluso llenarlo de halagos, aceptando que el galán es irresistible.