Angélica Vale rompe el silencio tras su divorcio con Otto Padrón

La actriz y cantante Angélica Vale confirmó públicamente su separación de Otto Padrón, su esposo durante 14 años, y reveló que se enteró de la demanda de divorcio a través de internet, al mismo tiempo que el público.

Durante la transmisión de su programa “La Vale Show Live”, la artista habló por primera vez sobre el tema, visiblemente conmovida y entre lágrimas, asegurando que atraviesa un proceso difícil pero necesario.

La noticia de su divorcio había sido difundida un día antes por el comunicador argentino Javier Ceriani, quien filtró los documentos legales del proceso iniciado en la corte de Los Ángeles.

“Primero les tengo que decir que sí, que sí es cierto que me estoy divorciando”, declaró Vale al inicio de su programa, agregando que su separación se produjo en abril y que desde entonces ya no vive con el padre de sus hijos.

“Me enteré igual que ustedes”

La actriz explicó que, aunque Otto Padrón la había llamado unos días antes para conversar sobre los trámites legales, no sabía que la demanda ya se había presentado.

“Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia, y con unos amigos”, confesó.

Relató que mientras compartían la cena, un mensaje en el teléfono de Padrón les notificó sobre la nota de Ceriani que revelaba la acción judicial.

“Me había llamado unos días antes para comenzar el proceso, yo le dije que sí”, añadió la intérprete, aclarando que la oficialización del divorcio la tomó completamente por sorpresa.