Angélica Vale rompe el silencio tras su divorcio con Otto Padrón
Publicado el 10/11/2025 a las 12:50
- Angélica Vale y su divorcio
- Prioriza su familia y trabajo
- Pasaron más de 10 años juntos
La actriz y cantante Angélica Vale confirmó públicamente su separación de Otto Padrón, su esposo durante 14 años, y reveló que se enteró de la demanda de divorcio a través de internet, al mismo tiempo que el público.
Durante la transmisión de su programa “La Vale Show Live”, la artista habló por primera vez sobre el tema, visiblemente conmovida y entre lágrimas, asegurando que atraviesa un proceso difícil pero necesario.
La noticia de su divorcio había sido difundida un día antes por el comunicador argentino Javier Ceriani, quien filtró los documentos legales del proceso iniciado en la corte de Los Ángeles.
“Primero les tengo que decir que sí, que sí es cierto que me estoy divorciando”, declaró Vale al inicio de su programa, agregando que su separación se produjo en abril y que desde entonces ya no vive con el padre de sus hijos.
“Me enteré igual que ustedes”
La actriz explicó que, aunque Otto Padrón la había llamado unos días antes para conversar sobre los trámites legales, no sabía que la demanda ya se había presentado.
“Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia, y con unos amigos”, confesó.
Relató que mientras compartían la cena, un mensaje en el teléfono de Padrón les notificó sobre la nota de Ceriani que revelaba la acción judicial.
“Me había llamado unos días antes para comenzar el proceso, yo le dije que sí”, añadió la intérprete, aclarando que la oficialización del divorcio la tomó completamente por sorpresa.
“No importa lo que pasó entre nosotros”
Según explicó, su exesposo también se mostró desconcertado al saber que los abogados habían presentado la documentación una semana antes de su cumpleaños. “Él tampoco sabía que iban a meter los papeles… creo que eso ya no importa”, expresó.
Angélica Vale destacó que, a pesar del dolor que implica el fin de su matrimonio, su prioridad es proteger la estabilidad emocional de sus hijos, Angélica y Daniel.
“No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad no importa, porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos y mentalmente fuertes”, dijo conmovida.
La actriz enfatizó que está dispuesta a anteponer su papel de madre sobre cualquier conflicto personal: “No voy a poner a la mujer primero, voy a poner a la mamá siempre, porque primero soy mamá”.
Un proceso guiado por el amor maternal
Durante la emisión, Vale reveló que tuvo que hablar con su hija mayor antes de que se enterara por las redes sociales. “Anoche le tuve que decir lo que había pasado, es un momento muy delicado para ella”, contó.
A pesar del distanciamiento, afirmó que busca mantener una relación cordial con Padrón para preservar el bienestar de sus hijos.
La actriz explicó que en los últimos meses incluso han realizado viajes familiares juntos, intentando que sus hijos no sientan de forma abrupta el impacto de la separación.
Con serenidad, aseguró que desea un proceso en paz y alejado de escándalos, concentrada en sanar emocionalmente sin perder el enfoque en su familia.
“El amor acaba”
Angélica Vale no reveló las causas de la ruptura, pero reconoció que la relación se fue desgastando con el tiempo. “Aquí no hay nada que ocultar, como diría mi gran José José: ‘el amor acaba’, y eso fue lo que nos pasó”, expresó.
Agregó que la rutina y la falta de atención mutua fueron determinantes. “Se nos olvidó regar la plantita”, dijo, aludiendo metafóricamente al descuido que llevó al fin de su historia de amor.
Con su sinceridad, la actriz cerró uno de los capítulos más importantes de su vida, agradeciendo el cariño del público y reiterando que su fortaleza radica en sus hijos y en seguir adelante.
Otto Padrón habría presentado la demanda
De acuerdo con los documentos difundidos por el conductor Javier Ceriani, fue Otto Padrón quien presentó la demanda de divorcio el pasado 4 de noviembre en la corte de Los Ángeles, lo que puso fin oficialmente al matrimonio iniciado en 2011.
La publicación de People en Español citó a una fuente cercana a la protagonista de La fea más bella, quien aseguró que “ella está bien, fuerte y serena”.
La actriz, conocida por su carisma y su trayectoria en televisión, habría decidido mantener un bajo perfil ante la situación, centrando su atención en sus hijos Angélica y Daniel, fruto de su relación con Padrón.
Hasta el momento, ni la actriz ni el ejecutivo han emitido declaraciones públicas sobre el proceso legal, optando por llevar el tema en la más estricta reserva.
Una historia de amor que inspiró al público
Angélica Vale y Otto Padrón se casaron en febrero de 2011, en una ceremonia que capturó la atención de los medios y fue celebrada como una de las uniones más emblemáticas del entretenimiento latino.
Durante su matrimonio, la pareja compartió momentos personales y profesionales, apoyándose mutuamente en sus carreras y mostrando una complicidad que muchos admiraban.
A lo largo de los años, Angélica se refirió con cariño a su esposo, destacando su respeto y admiración mutua, mientras que él siempre la acompañó en sus proyectos artísticos.
Sin embargo, los rumores sobre una posible separación comenzaron meses atrás, cuando distintos medios especularon sobre una crisis matrimonial.