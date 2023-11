Angélica Vale presume esbelta figura: Ha perdido 20 kilos

Con humor, comentó: «No tengo problemas en decir mi edad. No me conviene, tengo 45 años de carrera y 38 de edad», dijo entre risas sin descartar su sentido del humor.

Angélica Vale: Una de las mexicanas más queridas

«Sí me cuido; también tengo una aplicación que me ayuda a medir calorías; sí me cuido, tampoco es que le doy al pastel todos los días, no se puede», reveló la actriz.

Angélica Vale se sinceró sobre el tema de su físico, asegurando que nunca sufrió sobrepeso a pesar de los comentarios negativos que recibió.

Aunque su cuerpo no se ajustaba al estándar delgada de algunas de sus colegas, siempre ha sido reconocida como una de las mujeres más hermosas y talentosas de México.

Con su valentía y autenticidad, Angélica Vale continúa inspirando a sus seguidores, demostrando que la belleza va más allá de los estándares (VER AQUÍ LA ENTREVISTA).