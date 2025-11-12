Angélica Vale intentó salvar su matrimonio con Otto Padrón mediante terapia, pero no funcionó
Publicado el 12/11/2025 a las 15:36
La noticia del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón sigue generando reacciones en el medio del espectáculo.
Tras 14 años de matrimonio y dos hijos, la actriz confirmó su separación definitiva del empresario, una decisión que sorprendió tanto a sus seguidores como a ella misma.
“Me enteré igual que ustedes”, declaró la protagonista de La fea más bella, dejando entrever que no fue la primera en saber sobre el trámite de divorcio.
Aunque Angélica agradeció las muestras de cariño del público, evitó profundizar en los motivos que llevaron al fin de una relación que por años fue considerada una de las más estables del entretenimiento mexicano.
Una crisis que venía de meses atrás
Fuentes cercanas a la pareja revelaron que los problemas entre Vale y Padrón comenzaron a inicios de este año.
Durante ocho meses vivieron separados, intentando resolver sus diferencias antes de tomar una decisión definitiva.
La demanda de divorcio se presentó formalmente a principios de noviembre, luego de varios intentos fallidos por retomar la convivencia.
Ambos optaron por mantener el proceso en silencio, sin declaraciones públicas ni enfrentamientos mediáticos.
“Fueron a terapia para salvarse”
Una colaboradora del programa El Gordo y La Flaca aseguró que la pareja buscó ayuda profesional antes de firmar su separación.
“A principios de este año, me dicen, que fue que comenzó la crisis… fueron a terapia, trataron de salvar su matrimonio, pero hubo ciertas cosas que no lograron mejorar”, reveló la fuente.
La terapia de pareja fue el último intento de Angélica y Otto por rescatar su relación, sin embargo, los esfuerzos no dieron resultado.
Según el reporte, pese al compromiso de ambos por sostener el vínculo, las diferencias persistieron y la ruptura se volvió inevitable.
El fin de una historia discreta
El matrimonio entre la actriz y el empresario, celebrado en 2011, había sido ejemplo de estabilidad dentro del medio artístico.
Durante más de una década compartieron proyectos, familia y un bajo perfil mediático, evitando los escándalos típicos del espectáculo.
Sin embargo, el desgaste emocional y los compromisos profesionales terminaron por distanciarlos.
Aunque los rumores de una posible infidelidad comenzaron a circular en redes sociales, ni Vale ni Padrón han confirmado tales versiones.
Angélica Vale cierra una etapa
Actualmente, Angélica Vale se ha mostrado serena y agradecida por el apoyo recibido tras la separación.
“Estoy enfocada en mis hijos y en seguir adelante”, habría comentado a personas cercanas, priorizando su bienestar personal.
A pesar del dolor, la actriz ha mantenido su característico sentido del humor y una actitud positiva ante el futuro.
Con este capítulo cerrado, Vale inicia una nueva etapa marcada por la madurez, la discreción y el aprendizaje que deja el final de un amor que alguna vez fue ejemplo de fortaleza. señaló ‘Infobae‘.