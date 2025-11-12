Angélica Vale intentó salvar su matrimonio con Otto Padrón mediante terapia, pero no funcionó

Angélica Vale intentó salvar su matrimonio

Intentaron terapia de pareja

Decidieron separarse en noviembre

La noticia del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón sigue generando reacciones en el medio del espectáculo.

Tras 14 años de matrimonio y dos hijos, la actriz confirmó su separación definitiva del empresario, una decisión que sorprendió tanto a sus seguidores como a ella misma.

“Me enteré igual que ustedes”, declaró la protagonista de La fea más bella, dejando entrever que no fue la primera en saber sobre el trámite de divorcio.

Aunque Angélica agradeció las muestras de cariño del público, evitó profundizar en los motivos que llevaron al fin de una relación que por años fue considerada una de las más estables del entretenimiento mexicano.

Una crisis que venía de meses atrás

Fuentes cercanas a la pareja revelaron que los problemas entre Vale y Padrón comenzaron a inicios de este año.

Durante ocho meses vivieron separados, intentando resolver sus diferencias antes de tomar una decisión definitiva.

La demanda de divorcio se presentó formalmente a principios de noviembre, luego de varios intentos fallidos por retomar la convivencia.

Ambos optaron por mantener el proceso en silencio, sin declaraciones públicas ni enfrentamientos mediáticos.