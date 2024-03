Angélica María revela enfermedad mortal que sufrió por ‘brujería’

Tuvo varias enfermedades

La cantante habló sobre su lucha contra el cáncer de mama en una entrevista, mencionando que, aunque difícil, su fe la protegió.

“Tuve cáncer de mama, pero diosito me quiere mucho, después me volvió a dar, lo que pasa es que no lo publico. He tenido momentos difíciles”, recordó la cantante.

Angélica María también sufrió el Síndrome de Cushing, atribuyéndolo a la malicia de alguien que intentaba hacerle daño.

A pesar de las adversidades, Angélica María continúa avanzando con determinación y fortaleza, dejando una huella indeleble en su trayectoria.