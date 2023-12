Sueño Millonario: La historia de Angélica Briceño

Sueño Millonario te comparte la historia de Angélica Briceño, la que nada la detuvo.

Ella reitera mucho que debemos aprovechar las oportunidades que la vida nos da.

Enfrentar el miedo que se tenga es lo que hará la diferencia para alcanzar lo que uno desea.

Angélica Briceño se describe como una mujer que no deja pasar las oportunidades. No por el hecho de que no se repitan, sino porque es importante saber aprovechar lo que la vida de da.

Ella proviene de Venezuela y se estableció en Florida, estado que le agradó mucho. Durante su estancia ahí, aprendió primero qué no es estar en el país de uno.

Agradecida con la gente que le tendió la mano, hace hincapié en que hay que valorar el apoyo de las personas. Puede ser que no te den una ayuda económica, pero sí un techo y eso es valioso.

Esto lo dice porque sintió por primera vez algo que no ignoraba, experimentó por primera vez: qué es que alguien que no te conoce te ayude, pues cuando estás en tu país todos te conocen y es más fácil esto.

Salir de Venezuela

Con su esposo e hija, ella abandona Venezuela, pues la situación ya se estaba tornando complicada. No pudo llevarse a sus padres por falta de papeles, pero estaba segura de que los vería de nuevo.

Llegaron a Orlando, en donde una amiga de una prima los recibió. Esta es una persona valiosa para ella, pues fue quien le enseño el movimiento en ese estado.

Su primer trabajo fue un call center y no tenía nada de experiencia, pero tiene el lema de «lo que sea que vaya a hacer, lo haré bien», y en poco tiempo la promovieron. Su esposo trabajó de mecánico.

Infortunadamente, ella no tuvo tanta afinidad cuando la trasladaron a otro lugar de manager y perdió su trabajo. De ahí se mudó para Atlanta.