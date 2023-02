Desde el pasado martes 24 de enero del 2023 y hasta el sábado cuatro de febrero del 2023, el área metropolitana de Houston, Texas ha estado bajo un brutal e inclemente frente frío con nubes negras cargadas de lluvia y hielo. Los accidentes en las calles y carreteras han sido la constante, aunque la única muerte ha sido la de Angela Galindo.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS, por sus siglas en inglés) pidió a la población que mientras persistan las lluvias maneje con extrema precaución, no se arriesgue en calles inundadas, no ande a exceso de velocidad, tome distancia del auto de enfrente y siempre use sus luces aunque sea de día.